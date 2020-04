O ventilátoroch a ľuďoch...

Na Slovensku bude v júli 1000 ventilátorov s režimom viac hladinovej ventilácie. Pracovať na nich budú ( aj telemostom) vyškolení ľudia ....

..lekári, sestry praktické sestry, ošetrovatelia, sanitári ...a asi aj iní. Ako naschvál, tých zdravotníckych je na celom svete, teda aj na Slovensku, kritický nedostatok. Všetkým sa podsunula predstava jednoduchého manuálu a zázraku na počkanie. Avšak, ani časť zdravotníckych pracovníkov netuší, o akú sofistikovanú záležitosť ide, preto majú odvahu a ambíciu naučiť sa obsluhovať ventilátor a zachrániť choré pľúca. Nič na tom nezmení ani fakt, že mnohí z nich napriek vzdelaniu majú problém zvládnuť základy resuscitácie.

... ale nemôže to byť až také čudo, veď návod naservírujú cez jeden - dva telemosty...

Tvorcovia viac hladinového ventilátora vedia, že aplikovať umelú ventiláciu, nie je ako postláčať gombíky na automatickej práčke, pustiť krátky program a vírus sa z pľúc vyperie. Tvorcovia vedia, že to nie je to isté, ako sadnúť do auta, viezť sa a sledovať dopravné značky, ktoré nás dovezú k cieľu zdravie. Tvorcovia ventilátora tušia aj to, že to nie je ideálny prístroj pre vojnové časy. Mimoriadna doba si žiada mimoriadne činy a mimoriadnych ľudí. Slovenský ventilátor je to vynikajúca vec. Avšak, práca s umelou ventiláciou týmto prístrojom ( a je to tvorivá práca) si vyžaduje čas, veľa skúseností s chorými pľúcami, rozsiahle vedomosti o tom, čo môže umelá ventilácia spôsobiť, ako môže zachrániť aj zabiť.

Ventilátor pľúca napadnuté vírusom nevylieči. Iba im dočasne pomôže dýchať.

Téma "ventilátor" zjednodušuje veľmi komplikovanú záležitosť, akou je boj s chorobou, s ktorou svet na body prehráva.

Anestéziológovia sú lekári, ktorí celý odborný život študujú fyziológiu a patofyziológiu pľúc, fyziku, mechaniku a chémiu dýchania, aby dokázali aplikovať / ušiť na konkrétnu klinickú situáciu a pacienta spôsob umelej pľúcnej ventilácie. A keďže sme ľudia rôzni, naše pľúca tiež...

Umelou pľúcnou ventiláciou, nech je akokoľvek výnimočná, pomáha ventilátor dýchať. Čo v preklade nie je to isté, ako vymeniť, vyliečiť pľúca. Umelá ventilácia je dočasná náhrada, most, ktorý získavame čas pre ďalšie komplikované procedúry, ktoré iba spoločne aplikované môžu pacienta zachrániť.

Ventilátor pomáha poškodeným pľúcam dostať kyslík do krvi. Poskytne čas, aby sa pľúca reparovali, vyhojili, očistili od zápalu a vírusov. Ku pozitívnemu výsledku sú potrebné desiatky kvalifikovaných činností, prístrojov, terapeutických a diagnostických metód, ktoré môže adekvátne vykonávať dostatočne školený personál. Čím je personál skúsenejší a bohabojnejší (pozná svoje limity), tým sú bezpečnosť a šance na prežitie pacienta vyššie. Pacient a pľúca postihnuté korona vírusom sú pre anestéziológov niečo známe, a predsa nové. Niektorými črtami sa vymykajú terajším skúsenostiam lekárov na celom svete. Je to chameleón šmrncnutý umelou inteligenciou. Protivník veľmi silný, prešibaný. Je naivné si myslieť, že to zvládne aj "trošku viac zaškolený zdravotnícky personál".

O ventilátoroch sa v médiách píšu drámy a básne. Pri COVID víruse ide v prvom rade o pľúca. Avšak, vírus, zápal, nedostatok kyslíka v tkanivách vedú ku zlyhávaniu ďalších orgánov a systémov. Vírus si zgustne aj na myokarde a cievach, obličkách a pečeni... Pacienti potrebujú vysoké dávky liekov na udržanie normálnych hodnôt tlaku, na potlačenie šírenia vírusu a následne baktérii v krvi. Dnes vieme, že až 50% pacientov s COVID na ventilátore vyžaduje dialýzu. O dialýzach sa zatiaľ nič nepísalo. Nič o dialyzačných prístrojov pre kriticky chorých. Poškodená je pečeň, imunitné mechanizmy, zrážanlivosť krvi ... To znamená ďalšie špeciálne lieky a ďalšie sofistikované prístroje. Monitory vitálnych funkcií a monitory biochemických hodnôt krvných plynov... a špeciálna posteľ pre pacienta v kritickom stave, lebo pacient nebude tolerovať umelú ventiláciu s úsmevom, ale bude v umelom spánku, potrebuje kontinuálne podávanie liekov a živín cez injekčné a infúzne pumpy...

Pacient na ventilátore nedokáže kašľať prirodzeným spôsobom, pľúca je potrebné očistiť odsávaním s uzavretými systémami, aby sa okruh spojenia ventilátora a pacienta nerozpojil. Pri rozpojení okruhu sa do okolia z chorých a poškodených pľúc bude šíriť vražedný aerosol hlienov plný vírusov. Nepíše sa o odsávačkách na sekréty. Máme dosť sestier, praktických sestier na túto kľúčovú činnosť? Bez nich nemá pacient na umelej ventilácii šancu, zadusia ho vlastné hlieny...

A k ľuďom. Je dosť odhodlaného, vyškoleného a skúseného personálu, aby dokázal túto činnosť skoordinovať a vykonávať bezpečne pre všetkých ? Odhodlaného preto, lebo ochranné pomôcky pre zdravotníkov nie sú samozrejmosťou. Žiaľ, v celej Európe beží verejná aj zákopová vojna o jednorázové ochranné pomôcky. Tu zmizne kamión, tam sa obráti loď o 180 stupňov, niečo zhabú colníci, niečo iní ... Bude a ostane dosť lekárov a sestier zdravých ?

Denne sa na odborných stránkach vyspelých štátov objavujú články, ktoré zľavujú z bezpečnosti personálu. Pred mesiacom bol respirátor FFP3 účinný len 6 hodín, dnes píšu o dlhšom intervale, lebo jeho dostupnosť pre lekárov a sestry je neistá. Píše sa aj o tom, ako ho sterilizovať a sušiť a naparovať ...Pred mesiacom nemysliteľné. Fotografie zdravotníkov z Číny v kozmonautických skafandroch striedajú fotografie európskych (nemeckých a talianskych) lekárov v chirurgických plášťoch, plástových okuliaroch, na tvári občas respirátor - občas bežná chirurgická maska.

Slovensko má prísnymi opatreniami kúpený čas. Chystáme sa.Kupujeme ventilátory, hádam bude dosť zdravých, aby ich mal kto vyrábať a málo kritický chorých. Rýchlokurzy zdravotníckeho personálu z rôznych odborov bežia pri intenzívnom lôžku pacienta. Kvalifikovaný personál (len z inej medicínskej brandže) sa až tak istý pri ventilátoroch necíti.

Ak by bola komplexná intenzívna zdravotná starostlivosť jednoduchá, neskladala by sa z puzzle premenných maličkostí. Dôležitou sú ventilátory. A ľudia, ktorí vedia, čo s nimi.